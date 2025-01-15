焦點股》富采：買盤撿便宜 股價大漲

法人認為，富采營運體質顯著改善，成為此次受到買盤青睞的主要原因之一。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕LED龍頭廠富采（3714）透過二元半導體材料磷化銦（InP）切入矽光子領域，市場看好富采此舉有利於後續在光子整合電路平台領域佔有一席之地，加上目前股價相對便宜，吸引買盤進場佈局，帶動富采股價大漲，截至中午12時44分暫報46.9元，漲幅7.08%，成交量逾1萬張。

工研院指出，光子積體電路技術是將多數傳統積體電路之銅線轉為利用光波導，透過光學元件整合，解決傳統積體電路本身的效能問題，利用矽光子（SiPh）、磷化銦（InP）、氮化矽、（SiN）等材料的整合來因應不同應用需求。

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隨著5G、智慧物聯網發展，資料中心數據處理量繼續提高，高速光傳輸技術因此成為產業重點佈局方向。由於後續應用情境明確，包括導入高效能運算（HPC）、AI與機器學習裝置、生醫感測系統等領域。

法人表示，觀察富采在矽光子概念股中，股價相對便宜，且營運體質已經顯著改善，成為此次受到買盤青睞的主要原因之一。富采除了矽光子發展前景可期，今年首季底也將啟動Micro LED新產線，可望為其營收、毛利率更添成長動能。

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