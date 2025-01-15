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觀望美CPI與川普2.0！新台幣再度貶破33元 暫收33.058元

2025/01/15 12:30

觀望美CPI與川普2.0！新台幣再度貶破33元 暫收33.058元（記者陳梅英攝）觀望美CPI與川普2.0！新台幣再度貶破33元 暫收33.058元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕市場正等待美國最新CPI數據發布前，川普在社交平台表示就任當日成立「對外稅務局」徵收來自外國關稅、稅費和其他收入，金融市場隨之波動，加上台股結束昨日反彈，早盤下殺百餘點，新台幣兌美元匯率也再度貶破33元整數關卡，中午暫時收在33.058元、貶值8.7分，台北外匯經紀公司成交量6.9億美元。

儘管美國週二發佈的生產者物價指數（PPI）溫和下滑，使美債殖利率與美元雙雙回落，市場也期待川普團隊傳出提出漸進式調升關稅做法，可避免通膨大幅竄升，也增加談判籌碼。此次，川普雖然沒有澄清傳聞，卻於社交平台上揚言將於1月20日成立「對外稅務局」，顯示川普「關稅戰」是來真的。

受到消息面衝擊以及台股觀望16日台積電法人說明會股價拉回，新台幣匯價早盤再度貶回33字頭，觀察其他亞幣也多呈現弱勢整理，其中，人民幣在中國人行強力穩匯下，多日來走勢有撐，隨著川普2.0進入到數，今早貶壓浮現。

匯銀人士指出，台幣每逢整數關卡，都不會一次乾淨利落貶破或升破，通常會在此來回整理一段時間，加上川普2.0不確定性極大，在川普上任前後三個月，市場都免不了要接受此震撼教育，加上美國經濟表現亮眼，市場對於聯準會持續降息預期逐漸降溫下，強勢美元仍將延續，台幣只能隨國際股匯走。

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