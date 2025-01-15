美準運輸部長：將努力恢復全球對波音的信心

美國準運輸部長杜菲（Sean Duffy）誓言，他將努力恢復全球對波音的信心。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕曾被譽為「美國製造驕傲」的波音（Boeing），近年飛安意外頻傳，讓公司百年聲譽受到重創。美國準運輸部長杜菲（Sean Duffy）誓言，他將努力恢復全球對波音的信心。

綜合媒體報導，波音近年飛安事故頻傳，像是2018、2019年發生2起737 MAX 8墜機事故、去年阿拉斯加航空（Alaska Airlines）1架波音737 MAX 9客機在航行中發生艙門脫落事件，以及上月第南韓濟州航空一架波音737-800客機失事，引來外界對波音飛航安全的質疑聲浪，也讓波音公司百年聲譽受到重創。

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《路透》報導，美國準運輸部長杜菲週三（14日）告訴美國參議院委員會，他將與美國國會和美國聯邦航空局（ FAA）合作，努力恢復全球對波音的信心，並確保乘客的航空安全。

對於上述報導，波音公司尚未回應媒體置評請求。

波音14日股價收在167.02美元，跌幅2.08%。

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