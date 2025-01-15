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阿里巴巴主席：正面對至今最不友善地緣政治環境

2025/01/15 11:54

中國科技巨頭阿里巴巴主席蔡崇信14日坦言，「目前正面對至今最不友善的地緣政治環境」。（彭博）中國科技巨頭阿里巴巴主席蔡崇信14日坦言，「目前正面對至今最不友善的地緣政治環境」。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕中國科技巨頭阿里巴巴主席蔡崇信14日坦言，集團主要在中國開展業務，也嘗試在全球擴張，但「目前正面對至今最不友善的地緣政治環境」。

綜合《香港電台》和《星島日報》報導，蔡崇信14日出席在香港舉辦的亞洲金融論壇時說，企業無法控制政府和國家領導人因素，只能識別及分隔風險，盡力保護公司 。

他指出，中美潛在貿易戰出現的原因，可能是美國認為中國的出口商和製造商太強大，出售的貨品太多，而這從中國去年創紀錄的最大貿易順差中可略知一二。

中國海關總署13日發布2024年進出口數據。2024年中國出口規模首次突破25兆元，達25.45兆元人民幣（約新台幣114.7兆元），較去年增長7.1％。

另一方面，美國國防部13日將中國網路巨頭騰訊控股、電動汽車電池製造巨擘寧德時代等數十家中國企業，列入中國涉軍企業名單；美國總統當選人川普（Donald Trump）即將上任，市場關注中國企業是否將面臨更多衝擊。

蔡崇信在會上坦言，目前的地緣政治環境，是他見過最不友善的。他也提到，集團主要業務位於中國，但近年正嘗試在全球擴展，包括在土耳其、沙烏地阿拉伯等國拓展電商業務等。

蔡崇信也向美國政府喊話，強調阿里巴巴實際上正幫助美國緩解其貿易逆差問題，包括旗下購物平台每年將市值500億美元（約新台幣1.65兆元）的美國商品售予中國消費者。

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