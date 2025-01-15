馬斯克遭SEC起訴，被控違反證券法。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國證券交易委員會（SEC）週二（14日）對科技富豪馬斯克（Elon Musk）提起訴訟，指控馬斯克以「人為低價（artificially low prices）」收購社群媒體平台X（前身Twitter），違反聯邦證券法。

綜合外媒報導，SEC週二在提交給華盛頓特區聯邦法院的訴狀中，指控馬斯克在2022年收購社群媒體平台Twitter前，沒有及時披露其購買Twitter股票的情況，使馬斯克能夠以「人為低價」購買Twitter股票，此舉讓馬斯克至少省下1.5億美元（約新台幣49.52億元），要求馬斯克支付民事罰款並返還他不應得的利潤。

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對於SEC指控，馬斯克律師亞斯皮羅（Alex Spiro）表示，此舉顯示SEC無法提起實際訴訟，因為馬斯克沒有做錯任何事，並抨擊SEC對馬斯克進行「多年的騷擾行動」。

馬斯克則批評SEC是一個「完全破碎的組織（completely broken organization）」，把時間花在這種事情上，而許多真正的犯罪卻逍遙法外。

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