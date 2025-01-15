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開春第一槍！Meta宣佈裁員5％ 札克柏格警告2025是「緊張的1年」

2025/01/15 08:38

Meta宣佈裁員5%，札克柏格警告2025是「緊張的1年」（路透）Meta宣佈裁員5%，札克柏格警告2025是「緊張的1年」（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Meta宣佈大裁員，公司表示，將裁員約5%，此次裁員對象是業績表現最差的員工，由於目前Meta擁有超過7萬2000名員工，換言之，此次至少裁3600名，執行長札克柏格告訴員工，2025年將是「緊張的1年」。

CNBC報導，Meta表示，受裁員影響的員工將於2月10日前收到通知，並依照公司先前提供的標準獲得遣散費。此次裁員是Meta公司自2022年和2023年裁減2.1萬名員工（即近4分之1的員工）以來最大規模的裁員。

週二執行長札克柏格在公司內部工作場所論壇上發佈的備忘錄中，向員工通報了「更快淘汰表現不佳的員工」的決定。札克柏格告訴員工，2025年將是「緊張的1年」。

Meta在公司董事發佈的另一則訊息中指出，它正在「退出大約5%表現最差的員工」。根據最新的季度報告，Meta擁有超過7萬2000名員工，換言之，此次至少裁3600名。

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