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美國會山莊股神如雲 ! 《財星》點名「這議員」操作吸引一票追隨者

2025/01/15 11:20

報告顯示，2024年美國國會議員的投資績效再次跑贏美國股市。（路透）報告顯示，2024年美國國會議員的投資績效再次跑贏美國股市。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國民主黨和共和黨議員在許多問題上無法達成一致，但在投資交易上卻難得達到一致。美媒《財星》報導，2024年美國兩黨國會議員績效優於標普500指數，當中前議長裴洛西個人績效高達70%以上，吸引了一票近乎狂熱的追隨者。

根據匿名追蹤機構營運的金融新創公司Unusual Whales針對美國政治家股票投資組合進行年度分析，時間為2023年12月29日至2024年12月30日期間可追蹤的活躍股票部位，制定交易報告時，議員們必須提交購買或出售股票、債券或其他價值超過1000美元（約新台幣3.3萬元）有價證券的相關投資報告。

這份報告稱，2024年美國兩大黨中，約數十名國會議員的投資組合優於標普500指數。其中，民主黨議員的平均績效為31%，共和黨議員平均績效為26%，標普500指數則為24.9%。

報告指出，2024年投資績效第1名是共和黨議員戴維·魯澤（David Rouzer）的149%，主要持有多年的ETF，其投資組合有輝達（NVIDIA）。第2、3名同為民主黨議員的黛比舒爾茲（Debbie Schultz）、榮恩（Ron Wyden），投資績效各為142.3%、123.8%。

第4、5名為共和黨議員羅傑·威廉斯（Roger Williams）、民主黨議員摩根·麥葛維（Morgan McGarvey），投資績效各為11.2%、105.8%。

值得注意的是，這份報告中特別點名了前議長裴洛西，稱她是「一位熟練的期權交易員」，去年斐洛西德投資績效70.9%，但因其投資績效很穩定；因此，每當她的投資部位披露時，都會吸引了一票近乎狂熱的追隨者。

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