外資鐵心殺出AI股！「最便宜AI股」砍1.74萬張最慘 廣達排第2

外資鐵心殺出AI股！有「最便宜AI股」之稱的泰金寶-DR砍1.74萬張最慘。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外資本週2天就賣超逾685億元，電子股則成為主要提款機，週二（14日）7檔AI股則成為砍出目標，而有「最便宜AI股」之稱的泰金寶-DR更成為頭號目標，遭倒貨1.74萬張最慘，至於股價節節敗退的廣達，只排第2。

廣達在外資連5砍下，股價從波高299元一路下殺，今已跌破270元關卡，終場收269元，跌0.55%，成交量3.49萬張。

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外資今賣超前10大中，除了大同、長榮航與台塑化3檔不是電子股外，其餘皆為AI概念股。

至於賣超前10大個股，依序為泰金寶-DR（9105）1萬7445張、廣達（2382）1萬6911張、鴻海（2317）1萬2068張、金寶（2312）7446張、英業達（2356）6327張、大同（2371）5349張、長榮航（2618）4242張、緯創（3231）4116張、台塑化（6505）3852張、日月光投控（3711）3764張。

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