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名師解盤》容逸燊：量縮反彈 後續關注台積電法說和經濟數據

2025/01/14 16:05

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊 

加權指數今天反彈309點，試圖要收復季線，可以看到昨天重挫逾500點之後，融資經過這2天已經大幅清洗，包含賣壓也在昨天出籠，所以封關之前，指數要再連續大跌機率，可能不大，但23000點以上壓力，必須要看台積電法說會過後的表現，今天呈現量縮反彈格局，可以看到封關之前，大家進場意願已經比較降低，包含OTC指數還沒有能夠漲回昨天起跌的高檔壓力區，今天也是呈現量縮反彈走勢，目前結構上來說，對於指數相對仍然是有壓力，盤中ETF引發連鎖賣壓，包含ETF持股比較多的類股，盤中大跌過後，有連鎖反應，指數暫時在22500到23000點中間，進行震盪機率相對較大，市場也傳出，黃仁勳今天中午已經抵達台灣，可以看到中場後，機器人相關概念股都有所反彈，包含4540全球傳動，2049上銀，以及4576大銀微系統，都在12點過後有一波拉抬。

目前廣達、鴻海AI伺服器部分，受到GB200出貨可能遞延消息，一直比較偏弱勢，這週以台積電法說最為重要，因為昨天盤中傳出蠻多的利空消息，都有待台積電法說去證實，不過目前就台積電相關供應鏈，以及先進封裝部分，目前是沒有聽到砍單消息，很可能只是產能移轉，從本來比較低階的COWOS S移轉到COWOS L，那也是為了未來的GB300應用，去做產能調整，指數目前在遭受10年期公債殖利率偏高，以及川普上任之前的壓力下，昨天大幅度拉回，接下來比較重要變數，看這一周要公布的PPI數據以及CPI數據，如果通膨可以持續壓在3%之下，目前10年債殖利率已經反應過度了，反應到了2023年CPI 9%的水準，建議大家在過年之前，可以把持股比例保持在4~5成左右，持股上盡量是以偏高殖利率股票，將會有低檔保護。受關稅戰影響比較低的股票，像是網通設備股，今天啟碁跟中磊也拉出半根停板以上，或者是無人機等概念股，都是相對比較不會受到關稅影響，甚至還有部分轉單效應，目前剩下6個交易日就要封關，持股上可以去做些微的轉換。

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