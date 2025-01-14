爭取輝達到彰化設總部 林世賢：台化70公頃土地很適合

彰化市長林世賢解說為何台化最適合規劃為亞洲AI智慧園區的基地。（記者湯世名攝）

〔記者湯世名／彰化報導〕輝達NVIDIA執行長黃仁勳宣布要將全球的總部設置在台灣，雙北或高雄市都展開雙手歡迎輝達投資，彰化市長林世賢今天（14日）指出，身為中台灣的我們，不能沒有聲音，他強調，爭取NVIDIA到中台灣最佳的地點，就是台化70公頃目前閒置的工業區用地。

林世賢指出，台化公司占地70公頃的彰化廠區，臨近主要高速公路與鐵路，可快速連接全台，且未來又有捷運站，交通地理環境得天獨厚，再加上彰化豐富的離岸風電純綠能電力資源的加持，可滿足高科技企業對低碳運營的需求產業潛力，將台化轉型為亞洲最燦爛的AI智慧園區。

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為「催生」促成台化轉型為亞洲AI智慧園區案，包括近年對培育AI人才著力甚深的彰化師大校長陳明飛、副校長曾育明，目前設有人工智慧培育中心的建國科技大學研發長彭思顯、沈慧宇教授，以及台灣88工商協進會前會長梁明聖、彰中校友會總幹事李實現、地方仕紳劉國棟與劉明吉等人都現身記者會力挺。

林世賢喊話說，身為彰化人、不分黨派、不分職業階級，竭誠歡迎輝達NVIDIA來彰化投資，更為打造彰化東區成為彰化市新興發展特區，為建構彰化成為幸福好城市更往前邁向一大步，讓彰化能有新盛世的發展。

他進一步說，台化彰化廠區位於省道、縣道及聯外道路交接處，為彰化市的門戶，尤其是，台化已經納入擴大彰化市都市計畫的優先發展區，並有大台中都會區捷運綠線的延伸設站，目前只是廠區的轉型使用仍未定案。未來，園區可規劃NVIDIA 5-10公頃、SMC30公頃、10公頃大巨蛋策展中心、20公頃大森林綠美化。

他強調，台化若捐贈土地作為AI智慧園區的建設基礎，不僅能大幅降低開發成本，更能為台化帶來長遠的經濟與社會效益。園區的開發將促進周邊產業鏈的興起，帶來土地增值和地方經濟繁榮，同時提升台化在綠能與科技領域的品牌價值。彰化人亦表達支持，願意為產業發展提供土地，彰顯地方合作的高度共識。

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