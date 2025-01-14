傳黃仁勳抵台將到台中走一走 台中打3王牌爭取入駐

鄭照新表示，台中是國際科技大廠設廠首選，積極爭取輝達海外總部進駐。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳傳出今日中午已從桃園國際機場入境，除參加台灣輝達尾牙，也安排到台中「走一走」，不排除勘查海外企業總部場址。對此，台中打人才、交通、產業聚落等3張王牌，台中市副市長鄭照新表示，台中有最先進DRAM、晶圓、伺服器與雲端業者等AI產業核心設施業者進駐，生活條件佳，到新竹一小時，具有區位優勢，會是輝達總部的首選，市府持續聯繫，積極爭取。

鄭照新表示，台中市府持續與輝達保持聯繫，去年7月市府訪美行程時，副市長黃國榮親自赴輝達公司總部進行簡報，積極讓輝達認識台中投資環境，提供包含台中市府跨局處行政協助、土地、產業聚落、交通便利性及人才等企業需求所需資源，加上近年國際科技大廠皆紛紛選擇台中，如台積電及美光，顯示投資台中就是最好證明。

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傳出輝達台灣總部員工認為台北生活機能比較好，鄭照新則說，六都只有台中人口持續成長，產業新興聚落和生活條件好，讓北部移居台中人口增加，台中生活條件不輸台灣任何城市，吸引力愈來愈高，且台中具有區位優勢，目前台中擁有最先進DRAM、晶圓、伺服器與雲端業者等AI產業核心設施業者進駐，搭配中台灣地區廣納700萬常住人口，蘊含研發人才，將會是輝達總部的首選，會積極爭取來台中投資。

東海大學去年表達願意為輝達提供校地，每年只要11元租金，東大表示，與輝達合作超過15年，東海擁有提供3公頃以上土地的實力，鄰近中科、台中工業區與台中榮總，生活機能好，又交通方便，未來有三站捷運站，且位於台中市中心，地理位置相當良好，持續配合市府爭取合作。

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