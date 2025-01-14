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巴拿馬秀出口數據 台灣躍升主要市場之一

2025/01/14 14:45

巴拿馬官方數據顯示，2024年前11個月出口達到8.798億美元（約新台幣290億元）。（歐新社）巴拿馬官方數據顯示，2024年前11個月出口達到8.798億美元（約新台幣290億元）。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕巴拿馬官方數據顯示，2024年前11個月出口達到8.798億美元（約新台幣290億元），與前1年同期相比成長6.4%，美國仍是該國第1大主要貿易夥伴，其他國家的出口則發生「變化」，其中台灣躍升為巴拿馬主要市場之一，出口額達到1.005億美元（約新台幣33億元）。

綜合外媒報導，2024年前11個月，巴拿馬出口達到8.798億美元，比2023年同期的8.269億美元（約新台幣273億元）成長6.4%，報告顯示，這一成長對國家來說意義重大，因為這是自2010年同期以來的最高值。

根據官方數據顯示，香蕉仍是巴拿馬主要出口產品，占出口總量的15.6%，金額為1.368億美元，其他主要產品，如冷凍蝦（10.2%）、蔗糖（5.4%）、棕櫚油（4.7%）也表現突出。

市場方面，美國仍是巴拿馬主要出口目的地，出口額達到1.689億美元（約新台幣55億元），這也反映美國在巴拿馬經濟中的重要性。

其他根據官方報導指出，荷蘭、台灣成為巴拿馬主要出口市場，金額分別達1.275億美元（約新台幣42億元）、1.005億美元；巴拿馬對印度出口額為5060萬美元（約新台幣16億元）、中國為4490萬美元（約新台幣14億元），此外，對墨西哥、哥斯大黎加、丹麥、英國等出口額也有所增加，但對泰國等市場出口則退步。

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