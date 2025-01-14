年後轉職潮 台積電第11年蟬聯「高科技」最嚮往企業

年後轉職潮起，「台積電」第11年蟬聯「高科技」最嚮往企業。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕2周後就是農曆春節了，根據yes123求職網的調查，新一波年後轉職潮已啟動，而上班族最嚮往的「夢幻跳槽企業」，富邦金、統一集團及台積電，分別名列金融、傳產及高科技業之首，特別是「護國神山」台積電，今年已是連續11年成為高科技業最嚮往企業。

為了解在各行業缺工、景氣復甦的狀況下，上班族年後的跳槽意願，yes123求職網日前進行「蛇年新春轉職潮調查」，調查結果發現，因不滿待遇、認為目前工作沒前景、無升遷機會，高達95%的上班族心中萌生農曆年後轉職的念頭，比例創下16年新高。

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年後跳槽自然是期望加薪，此次調查顯示，如果要跳槽，上班族期盼新公司開出的月薪，能比現在領的增加12.5%。

如果想要轉職，最嚮往的「夢幻企業」有哪些？此次調查結果與往年相當，還是薪資福利最佳的企業最受歡迎。在可複選的狀況下，「傳統產業」依序為「統一集團、「台灣高鐵」、「長榮集團」，以及「台塑集團」、「中鋼」。

「金融產業」前5名則是「富邦金」、「國泰金」、「中信金」，及「玉山金」、「臺灣金控」。

「高科技產業」方面，在可複選狀況下，最嚮往進入的前5名，依序是「台積電」、「中華電信」、「鴻海」，及「聯發科」、「華碩」。其中「護國神山」之一的「台積電」，連續第11年蟬聯「高科技產業」組之冠。

不只上班族想跳槽，因缺工而需要在年後徵人的企業也不少，根據yes123求職網調查，高達97.2%的企業農曆年後有徵才計畫」，其中超過半數（58.2%）是因「填補員工離職後的空缺」，約39%是規劃「擴編」，平均每一家將釋出19.7個工作機會，多於去年的18.8個。

而企業開出的薪資條件，此次調查顯示，平均開出的月薪條件首次突破４萬元大關，達4萬391元，約較去年增加2.5%，是2009年以來的新高。

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