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日本2024年破產企業逾1萬家 連續3年增加

2025/01/14 14:25

日本信用調查公司「東京商工研究」14日表示，2024年日本企業破產數為10006家，較前年增加15.1%。圖為東京市。（路透資料照）日本信用調查公司「東京商工研究」14日表示，2024年日本企業破產數為10006家，較前年增加15.1%。圖為東京市。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕日本民間信用調查公司「東京商工研究」（Tokyo Shoko Research）14日表示，2024年日本企業破產數為10006家，較2023年增加15.1%，且破產企業連續3年增加。上一次破產數突破1萬家是2013年。

《共同社》報導，破產企業共10004家為中小企業，日圓貶值導致成本高漲及勞動力短缺，對日本企業經營造成沉重壓力；武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情衍生的延遲繳納社會保險費和稅金等「特例措施」結束，也造成日本企業負擔，破產案例因此激增。

此外，負債總額減少2.4%，為2兆3435億日元（約新台幣4900億元）。

許多行業及地區的破產數均上升。由行業來看，餐飲等「服務業及其他」破產數增加13.2%至3329家，數量最多，是自1990年以來首度突破3000家；建築業除建材漲價外，還面臨強化加班限制等「2024年問題」導致的勞動力短缺衝擊，破產數增加13.6%至1924家；批發業破產數增加26.4%至1214家；金融保險業及不動產業破產數則逆勢減少。

由地區來看，北海道至九州的全部9個地區企業破產數連續2年上升。

破產主因為勞動力短缺的企業數增加約8成，達289家（2023年為159家），打破2013年以來的最多紀錄。後繼無人繼承導致的破產也增至462家，創歷史新高。

因無法支付社會保險費及稅金而破產的日本企業有176家，驟增至上年92家的1.9倍。另一方面，因無力償還應對武漢肺炎疫情的實際無息無擔保貸款而破產的企業，減少10.7%至567家。不過東京商工研究分析指出，透過借款還貸、避免破產的案例也很多，「並非自立改善經營狀況，而是暫時緩解資金週轉壓力的情況較多」。

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