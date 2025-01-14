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愛立信看好FWA成長率 台廠可望受惠

2025/01/14 13:07

圖右為台灣愛立信總經理周大企，圖左為技術長姚旦。（愛立信提供）圖右為台灣愛立信總經理周大企，圖左為技術長姚旦。（愛立信提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕根據調查，全球固定無線接入（FWA）2024年用戶端設備（CPE）出貨量達3700萬，年增率高達成長23%，預估預計在2030年底，全球FWA連接數量將達到3.5億，其中近80%為5G FWA。

愛立信發布最新一期《愛立信行動趨勢報告》指出，FWA是僅次於增強型行動寬頻（eMBB）的第二大5G應用案例，全球普及率持續上升。2023全年，提供基於速度資費方案的FWA電信商比例從30%，增加到43%，預計在2030年底，全球FWA連接數量將達到3.5億，其中近80%為5G FWA；而包含台灣在內的亞太地區，FWA連接數在全球總數中的占比，預計從2024年的40%，成長到2030年的48%。

事實上，台灣廠商在5G FWA的室內、戶外用戶端設備都有生產製造能力及優勢，包括智易、中磊、明泰、康全、神準等，已打入歐、美、印度等市場。

《愛立信行動趨勢報告》指出， 2023年全球5G FWA約3000萬，2024年用戶端設備出貨量約3700萬台，除了美國蓬勃發展，印度也持續佈局外，近年包括亞洲市場的香港、日本、新加坡等這些光纖網路普及的地分，也開始發展5G FWA，而5G FWA用戶來源有70%來自固定寬頻，有30%是新客戶。

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