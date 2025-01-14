黃仁勳傳將拜訪台積電、矽品 洽談CoWoS產能議題

AI晶片霸主輝達執行長黃仁勳傳出今天將抵台，參加台灣分公司本周五的尾牙。（法新社）

〔記者洪友芳／新竹報導〕AI晶片霸主輝達執行長黃仁勳傳出今天將抵台，參加台灣分公司本周五的尾牙，並將拜訪台灣相關供應鏈廠商，業界傳出，黃仁勳這次來台，除了會跟台積電（2330）高層會面之外，也會拜訪日月光投控（3711）旗下的矽品，議題可能跟擴產有關。

天風國際證券分析師郭明錤對外釋出，輝達的GB200 NVL72組裝量產時程一再延期，最新是延到今年第二季，這代表出貨量將低於預期，目前預期2025年GB200 NVL72出貨可能約2.5萬至3.5萬櫃，顯著低於去年市場情緒最樂觀時，預期的5萬至8萬櫃。

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他指出，目前對市場情緒影響最大的，可能不是出貨量變化，而是GB200 NVL72數次延期對市場信心造成的負面影響。且因出貨問題為供應端而非需求端，在台積電謹慎擴產且先進製程為稀缺資源下，除非GB200 NVL72再度發生數次延期，否則，輝達短期內不會砍單。

半導體供應鏈傳出，台積電在擴增先進封裝CoWoS產能原本十萬火急，但最近有放緩之勢，輝達新產品是否影響台積電營運？CoWoS擴產是否延緩？將有待週四公司法說會說明。

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