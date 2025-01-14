謝國樑：AI產業基隆不會缺席 爭取輝達入駐基隆

基隆港西四碼頭招商中，市長謝國樑有意爭取輝達到基隆港設總部。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕輝達（NVIDIA）規劃在台灣建置仿矽谷的海外總部，各縣市競相表態爭取，基隆市長謝國樑今天表示，「時候到了」，基隆AI產業布局不會缺席，他將爭取輝達進駐基隆港西4至西6碼頭。基隆港務分公司表示，基隆港交通便利，是北部重要港口，如果輝達願意來，將全力配合。

基隆市長謝國樑表示，基隆在AI科技產業布局不會缺席，爭取輝達進駐基隆港。（記者盧賢秀攝）

輝達要在台灣建置海外總部，目前傳出台北市南港區台鐵南港調車場、一殯舊址，以及「台電CR-1都更案」（台電電力修護基地南港土地公辦都更案）都有機會。經濟部長郭智輝昨天指出，輝達提出選址條件包含至少3公頃土地、低密度建築，且建蔽率大一點，經濟部的工作是確保水電無虞。

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謝國樑今天到仁愛市場發紅包時表示，基隆也會提出優厚條件爭取輝達進駐，他說，基隆港西4至西6碼頭有4公頃土地，無論是要蓋廠房、用電供應或是整體環境，是可以考慮的地方，當然輝達如果考慮在南港，可以理解南港有交通便利性的有優勢，假如不是南港，他覺得基隆港西4至西6碼頭的4公頃土地，市府和港務公司會提出最優厚的條件，爭取輝達進駐。

謝國樑表示，過去數個月，他有與台灣的科技大廠，討論AI產業布局議題，基隆市未來在AI產業不應該也不會缺席，基隆也要發展科技產業「時候到了」，他在麻省理工學院修讀念科技管理學碩士學位，他不敢說科技業一定會選擇在基隆市發展，但AI產業不一樣，適合在基隆市發展，基隆不會在AI產業發展過程中缺席。

基隆港務分公司業務處長黃玉梅表示，西4至西6碼頭土地持續招商中，基隆港是國家門戶、重要港口， 如果有興趣，港務分公司會全力配合。

民進黨市議員鄭文婷表示，輝達是高耗電低污染產業，市府如何提供穩定供電，尤其是綠電，市府對於四接問題謝市府態度仍隱晦不明或抗拒四接，如何提供穩定綠電，給高耗能低污染的AI產業。

此外，科技園區聚落側重於便捷交通路網，往返廠區，基隆捷運八堵到基隆這一段，還在向左轉向右轉說不清楚，因此客觀條件還不足。

市議員施偉政表示，基隆港西4至西6碼頭是港埠用地，市府爭取輝達來設廠是「異想天開」，還是以原先規劃的北五堵新市鎮會比較適合。

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