焦點股》智邦：資料中心訂單強 法人調高目標

法人調高智邦目標價，今日股價開高走高。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕智邦（2345）今日股價開平震盪走高，截至11:06，股價上漲38元，來到738元，漲幅5.44%、成交量逾4千張。

投顧法人在最新報告指出，因雲端資料中心數據傳輸量及速度需求提升，CSP（雲端服務供應商）業者及大型企業陸續將設備規格提升。觀察國際四大CSP業者近一季財報及展望顯示，資本支出均較去年增加，且預計2025年將持續加大投資力道，主要用於資料中心基礎建設、AI伺服器採購等。根據研調機構預測，全球資料中心的交換器資本支出至2026年預計將增長10%，其中CSP業者用於超大型資料中心（Hyperscale Data Center）的交換器投資將增長100%，可望帶動高階交換器滲透率提升。

請繼續往下閱讀...

法人表示，雖現階段交換器市場仍以品牌廠主導，但由於白牌交換器可以降低硬體採購成本，且開放式架構提供客戶更大彈性，白牌交換器的市佔率有望隨資料中心的建置成長。

智邦因在白牌交換器市佔率達49%，領先同業，將明顯受惠客戶往AI應用升級的高階規格需求，除400G產品訂單穩定，800G產品也於去年Q4出貨，2025年量價提升有望推升營收及獲利動能。

法人說，考量客戶拉貨積極，且800G產品滲透率及價量皆有上修空間，上修智邦2024年及2025年獲利預估及目標價，對公司維持正向看待，目標價894元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法