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川普就職典禮安排公布「每分鐘花122萬元」 ! 創下歷任最貴

2025/01/14 12:40

川普第一任宣誓就職後，與第一夫人一起走在遊行路線上向支持者揮手致意。（法新社）川普第一任宣誓就職後，與第一夫人一起走在遊行路線上向支持者揮手致意。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2025年川普就職進入倒數計時。根據負責追蹤美國政治資金的非營利組織《OpenSecrets》計算，2025年川普就職活動的4天支出估算，平均每分鐘將花費3.7萬美元（約新台幣122萬元），是歐巴馬第一次就職典禮時每分鐘8600美元（約新台幣28.4萬元）約4倍多。

川普（Donald Trump）第一任總統就職典禮約籌集了1.07億美元（約新台幣35.39億元），輕鬆超越上一任總統歐巴馬在2009年創下的5300萬美元（約新台幣17.5億元）的紀錄。時序進入2025年第二任就職，其委員會已籌集超過1.7億美元（約新台幣56.23億元），不排除最終可達到2億美元（約新台幣66.1億元），將成為美國歷史上最昂貴的就職典禮。

據報導，川普團隊公佈的就職活動行程為期四天，包括在華盛頓特區外的高爾夫球場舉行的煙花表演及貴賓活動，以及川普在宣誓就職儀式前夕所舉行的慶祝集會，以及就職儀式後的3場舞會。

相比之下，美國前總統歐巴馬在2009年就職典禮，就有10場官方舞會和數十場其他非官方活動。1997年美國前總統柯林頓（Bill Clinton）則舉辦了14場官方舞會。2021年拜登總統因新冠疫情，就職時沒有舉辦任何舞會。

報導指出，由於川普已經提前預告上任後將推出幾項大規模的經濟政策，包括可能全面徵收關稅，同時削減各種其他稅收和法規，眾多美國企業為打好與川普關係，已向其團隊獻金。

其中，微軟（MSFT.US）向川普就職典禮捐贈100萬美元（約新台幣3308萬元），至於亞馬遜、Meta以及OpenAI等大型科技同行，也向即將川普政府進行捐款。

外媒指出，在川普第一任總統就職典禮時，一些超級富有的捐助者幫助川普支付了費用，另外還有許多企業大手筆捐獻，包括輝瑞公司和陶氏化學公司約捐款100萬美元，微軟、埃克森美孚、安進和奧馳亞也各捐50萬美元（約新台幣1654萬元）。

通用汽車約捐贈20萬美元（約新台幣661萬元），還有其他企業捐贈10萬美元（約新台幣330萬元）、5萬美元（約新台幣154萬元）捐款。

據報導，當時50萬美元等級的捐贈者，可參加包括與川普第一任副總統彭斯（Mike Pence）及其妻子共進晚餐、與川普和彭斯共進燭光晚餐，以及其他慶祝活動。至於捐贈金額較少的捐助者，則收到了更多有限的開幕活動門票套餐。

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