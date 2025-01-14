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國發會成立矽谷新創基地 雙向鏈接國際新創生態圈

2025/01/14 10:50

國發會主委劉鏡清於矽谷新創基地開幕致詞。（圖由國發會提供）國發會主委劉鏡清於矽谷新創基地開幕致詞。（圖由國發會提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會繼去年於日本東京設立新創基地後，更進一步於今年1月13日（台北時間1月14日）於美國矽谷核心地帶帕羅奧圖（Palo Alto）設立第2個海外新創基地。目標一年內至少協助100家新創對接矽谷當地企業、創投等資源。

國發會主委劉鏡清親自率團前往主持開幕儀式，包括美國Google、Qualcomm，日本 JETRO、Japan Innovation Campus、全球玉山科技協會以及台積電、台達電等國內業者及新創團隊逾300人出席，共同見證台美新創交流。

劉鏡清致詞時表示，台灣的科技與創新能力全球有目共睹，半導體製程全球市佔率約9成，全球AI伺服器也有超過9成來自台灣，累積許多技術能量與人才，因此台灣有非常多優質新創值得大家關注。

他指出，尤其近年全球新創面臨資本寒冬挑戰，2023年全球新創募資金額較前年大幅衰退近4成，相對的，2023年台灣新創募資逆勢成長10%達28億美元，創下歷年新高，顯見台灣的新創量能與投資市場優於全球。

劉鏡清表示，台灣新創募資未來預計每年成長20%，在2027年規模達到50億美元的目標。

為了讓台灣新創能夠更快被世界看見，國發會特別選在全球新創的核心-矽谷設立辦公室，更將新創基地設立在矽谷的核心帕羅奧圖（Palo Alto）。

國發會表示，Startup Island TAIWAN 美國矽谷新創基地（SV Hub）將提供新創包含共同工作空間（Co-Working Space）、會議、活動場地、專業諮詢及落地服務等，以建立台灣與矽谷創新生態系的雙向橋樑。未來規劃一年內至少將連結超過1000位社群夥伴，至少協助100家新創對接矽谷當地企業、創投等資源。

今日開幕儀式中，Startup Island TAIWAN 矽谷基地執行長Dennis Liu 也與 Berkeley SkyDeck 加速器總經理 Sibyl Chen 簽署合作備忘錄 （MOU），深化臺美創新創資源的鏈結。

此外，吸引海外優先人才來台也是國發會推動重點，劉鏡清此行也親自頒發就業金卡給亞洲投資平臺BRV Capital資深顧問David Lam及前亞馬遜網絡服務AWS全球創業倡導者Mark Birch。

劉鏡清強調，台灣不僅在全球半導體、IC產業具有關鍵地位，吸引輝達（NVIDIA） 等國際企業在台灣設立亞洲總部，也有良好的環境優勢，例如健保、安全、美食、美景等，且擁有眾多具全球競爭力薪資職缺及發展舞台，未來台灣將成為全球創新的核心，歡迎全球頂尖人才加入台灣。

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