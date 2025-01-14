焦點股》台塑:油價上漲 股價跌深反彈

外資買超5602張，台塑股價跌深反彈。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股昨日重挫，台塑四寶因受國際油價大漲之故收紅，外資更大手筆買超台塑（1301）達5602張，今（14）日台塑股價開高走高，一度來到34.8元、漲幅逾7%，截至10:17分為止，股價上漲2元、暫報34.35元，成交量超過30000張。

雖然台塑去年首度出現年度虧損，不過股價一路走低來到31元左右後，已跌無可跌。對於今年首季展望，台塑表示，受農曆春節長假影響，下游客戶停工，出貨天數減少，營收預期與去年第4季持平，不過，台塑也認為，春節後市場需求逐步回升，部分石化產品價格看漲，且首季歲修廠數減少，開工率提升，對營運表現帶來助益。

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觀察三大法人動態，外資1月10日賣超台塑5720張，13日就反手回補5602張，投信也連續兩日呈現小幅買超，自營商則連續5日呈現賣超；法人認為，在全球市場供過於求的狀況難以改善下，短線來看台塑營運不易反轉，不過，隨著國際油價上揚，對營運來說的確是加分，目前先以跌深反彈視之。

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