晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

南加州野火燒不停 經濟損失大增恐超過2500億美元

2025/01/14 11:00

AccuWeather預估，南加州野火的經濟損失恐達2500億至2750億美元。（歐新社）AccuWeather預估，南加州野火的經濟損失恐達2500億至2750億美元。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國南加州野火延燒多日，隨著災難性破壞、傷亡、商業中斷和其他經濟影響的範圍變得更清晰，美氣象預報機構AccuWeather週一（13日）更新經濟損失的初步預估，大幅上調至2500億至2750億美元（約新台幣8.28兆至9.11兆元），成為美國史上損失最慘重的自然災害之一。

綜合外媒報導，AccuWeather首席氣象學家波特（Jonathan Porter）表示，強風帶動火勢快速移動，造成美國現代史上損失最慘重的野火災難之一，相當於「颶風等級」強度的風，使大火席捲了價值數百萬美元房屋的社區。

野火最嚴重的區域從聖塔蒙尼加（Santa Monica）到馬里布，衝擊了美國一些最昂貴的房地產，房屋價值中位數超過200萬美元（約新台幣6627萬元），如果未來幾天情勢依舊，更多的房屋被火吞噬，從燒毀的建築物數量和經濟損失來看，這能能會成為加州現代歷史上最嚴重的野火。

波特指出，考慮到損失的嚴重程度，對南加州野火的最新經濟損失預估超過了2020年正個野火季的經濟損失，而2020年是美國野火相當活躍的一年。同時也超越2023年夏威夷茂宜島野火的130億至160億美元（約新台幣4307.5億至5301.6億元）經濟損失，以及2024年颶風海倫（ Hurricane Helene）的2250億至2500億美元（約新台幣7.45兆至8.28兆元）經濟損失。

更新後的數字反映了許多額外的資訊，包括數千棟房屋和企業的毀損、公用事業和基礎設施的損壞、人員疏散造成的財務影響、人口稠密地區居民重建房屋或搬遷的長期成本、預期的清理和恢復費用、緊急避難所費用，以及受傷或暴露於野火煙霧低空氣品質的即時、長期醫療費用。以保險損失來看，分析師則預估可能高達200億美元（約新台幣6627億元）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財