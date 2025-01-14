南加州野火燒不停 經濟損失大增恐超過2500億美元

AccuWeather預估，南加州野火的經濟損失恐達2500億至2750億美元。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國南加州野火延燒多日，隨著災難性破壞、傷亡、商業中斷和其他經濟影響的範圍變得更清晰，美氣象預報機構AccuWeather週一（13日）更新經濟損失的初步預估，大幅上調至2500億至2750億美元（約新台幣8.28兆至9.11兆元），成為美國史上損失最慘重的自然災害之一。

綜合外媒報導，AccuWeather首席氣象學家波特（Jonathan Porter）表示，強風帶動火勢快速移動，造成美國現代史上損失最慘重的野火災難之一，相當於「颶風等級」強度的風，使大火席捲了價值數百萬美元房屋的社區。

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野火最嚴重的區域從聖塔蒙尼加（Santa Monica）到馬里布，衝擊了美國一些最昂貴的房地產，房屋價值中位數超過200萬美元（約新台幣6627萬元），如果未來幾天情勢依舊，更多的房屋被火吞噬，從燒毀的建築物數量和經濟損失來看，這能能會成為加州現代歷史上最嚴重的野火。

波特指出，考慮到損失的嚴重程度，對南加州野火的最新經濟損失預估超過了2020年正個野火季的經濟損失，而2020年是美國野火相當活躍的一年。同時也超越2023年夏威夷茂宜島野火的130億至160億美元（約新台幣4307.5億至5301.6億元）經濟損失，以及2024年颶風海倫（ Hurricane Helene）的2250億至2500億美元（約新台幣7.45兆至8.28兆元）經濟損失。

更新後的數字反映了許多額外的資訊，包括數千棟房屋和企業的毀損、公用事業和基礎設施的損壞、人員疏散造成的財務影響、人口稠密地區居民重建房屋或搬遷的長期成本、預期的清理和恢復費用、緊急避難所費用，以及受傷或暴露於野火煙霧低空氣品質的即時、長期醫療費用。以保險損失來看，分析師則預估可能高達200億美元（約新台幣6627億元）。

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