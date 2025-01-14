遞橄欖枝！格陵蘭總理：有意與美國強化國防、礦業合作

格陵蘭總理埃格德（Mute Egede）。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）近期多次對丹麥屬地格陵蘭島表現出高度的興趣，格陵蘭總理埃格德（Mute Egede）週一（13日）表示，格陵蘭島正尋求強化與美國的國防、礦業合作關係，但也強調將根據自身設定的條件。

《路透》報導，即將在1月20日就職的川普上週重申了他在首個任期就曾提出的想法，希望收購具有戰略意義且礦產豐富的格陵蘭島，並稱美國控制這個丹麥屬地是「絕對必要」的行動。埃格德週一再度回應稱，他的政府正在尋求與美國合作的方式，準備與即將上任的川普政府展開對話，但強調，實際上要如何進行將由格陵蘭政府決定。

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被問到如何擴大美國在這個北極圈島嶼上的軍事能力時，埃格德表示，格陵蘭獨立是格陵蘭的事，同時也關係到土地的使用，所以也應該由格陵蘭本身來決定應該達成什麼樣的協議。

埃格德召集了格陵蘭各政黨領袖在首都努克（Nuuk）舉行會議，討論針對美國利益的方針。埃格德透露，這是第一次以激烈的方式傾聽格陵蘭島的聲音，大家需要保持冷靜，利用事物並站在同一陣線。

川普先前提到，並未排除使用軍事或經濟手段來控制格陵蘭島，但他的副手范斯（JD Vance）週日（12日）接受《福斯新聞》採訪時，則否認了使用軍事力量的可能性，但強調格陵蘭島的戰略重要性及其豐富的資源。埃格德表示，第一次聽到這個消息時，感到很擔憂，但副總統已表明，他們沒有興趣使用武器，而格陵蘭則有意合作。

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