研究 : 全球僅7國空氣品質安全達標 歐洲3國上榜、亞洲抱蛋

根據研究，每年空氣污染造成全球經濟損失高達8.1兆美元。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕科學家表示，空氣污染是一場「全球健康災難」，每年空氣污染造成全球經濟損失高達8.1兆美元（約新台幣267兆元），佔全球國內生產毛額（GDP）的6.1%。近期瑞士空氣品質技術公司IQAir提出新報告，截至2023年全球只有7個國家達到安全空氣品質水準，其中3個在歐洲，包括冰島；愛沙尼亞和芬蘭。

7個達到安全空氣品質水準的國家包括澳洲、愛沙尼亞、芬蘭、格瑞那達（Grenada）、冰島、模里西斯（Mauritius）和紐西蘭。在歐洲，冰島的空氣最乾淨、為4微克/立方米，其次是愛沙尼亞、為4.7微克/立方米，芬蘭為4.9微克/立方米。

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根據歐洲環境署數據顯示，2021年因PM2.5空氣汙染，導致歐洲23萬9000人過早死亡，另有4萬8000人則因二氧化氮污染死亡。其中，居住在歐洲北馬其頓的死亡人數最多，其次是塞爾維亞。

報導指出，近年歐洲義大利北部、波蘭和捷克PM2.5死亡率升高，這主要是由住宅來源造成的，例如燃燒煤炭為房屋和農業部門供暖。至於二氧化氮所造成的死亡率，主要是由汽車運輸和工業所產生，在西歐、南歐等主要城市發生比例最高。

至於世界上空氣品質最差的國家，主要在南亞和中亞。其中，孟加拉以79.9微克/立方米位居濃度榜首，比世界衛生組織的PM2.5年度指南還高出15倍以上。其次為巴基斯坦，其PM2.5污染比安全標準高出14倍。

第3名是印度，其PM2.5則超標10倍。印度也是世界上污染最嚴重的4個城市的所在地，其中東北部的工業城市貝古薩萊（Begusarai）最為嚴重。

這項研究是《世界空氣品質報告》調查來自134個國家、地區和地區3萬多個監測站的數據。

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