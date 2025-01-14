晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

研究 : 全球僅7國空氣品質安全達標 歐洲3國上榜、亞洲抱蛋

2025/01/14 14:54

根據研究，每年空氣污染造成全球經濟損失高達8.1兆美元。（法新社）根據研究，每年空氣污染造成全球經濟損失高達8.1兆美元。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕科學家表示，空氣污染是一場「全球健康災難」，每年空氣污染造成全球經濟損失高達8.1兆美元（約新台幣267兆元），佔全球國內生產毛額（GDP）的6.1%。近期瑞士空氣品質技術公司IQAir提出新報告，截至2023年全球只有7個國家達到安全空氣品質水準，其中3個在歐洲，包括冰島；愛沙尼亞和芬蘭。

7個達到安全空氣品質水準的國家包括澳洲、愛沙尼亞、芬蘭、格瑞那達（Grenada）、冰島、模里西斯（Mauritius）和紐西蘭。在歐洲，冰島的空氣最乾淨、為4微克/立方米，其次是愛沙尼亞、為4.7微克/立方米，芬蘭為4.9微克/立方米。

根據歐洲環境署數據顯示，2021年因PM2.5空氣汙染，導致歐洲23萬9000人過早死亡，另有4萬8000人則因二氧化氮污染死亡。其中，居住在歐洲北馬其頓的死亡人數最多，其次是塞爾維亞。

報導指出，近年歐洲義大利北部、波蘭和捷克PM2.5死亡率升高，這主要是由住宅來源造成的，例如燃燒煤炭為房屋和農業部門供暖。至於二氧化氮所造成的死亡率，主要是由汽車運輸和工業所產生，在西歐、南歐等主要城市發生比例最高。

至於世界上空氣品質最差的國家，主要在南亞和中亞。其中，孟加拉以79.9微克/立方米位居濃度榜首，比世界衛生組織的PM2.5年度指南還高出15倍以上。其次為巴基斯坦，其PM2.5污染比安全標準高出14倍。

第3名是印度，其PM2.5則超標10倍。印度也是世界上污染最嚴重的4個城市的所在地，其中東北部的工業城市貝古薩萊（Begusarai）最為嚴重。

這項研究是《世界空氣品質報告》調查來自134個國家、地區和地區3萬多個監測站的數據。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財