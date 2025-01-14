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錯過「7巨頭」還有機會！專家欽點3點檔被忽略的科技黑馬

2025/01/14 10:31

2025年除了「7巨頭」外，專家欽點Kratos、IBM 與Salesforce三檔被忽略的科技黑馬股（路透）2025年除了「7巨頭」外，專家欽點Kratos、IBM 與Salesforce三檔被忽略的科技黑馬股（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「7巨頭」2024年大放異彩，展望今年，專家續看好，然而除了「7巨頭」外，專家欽點Kratos、IBM 與Salesforce三檔被忽略的科技黑馬，其中又以Salesforc潛在上漲空間最大，至少有25%。

CNBC報導，Principal Asset Management全球股票投資組合經理馬丁‧弗蘭森（Martin Frandsen）表示，科技股在2024年佔據主導地位，許多投資者青睞 Alphabet、亞馬遜、蘋果、Meta Platforms、Microsoft、NVIDIA和特斯拉等所謂的「7巨頭」股票，展望今年，在良好的經濟前景，和持續強勁創新相結合，為全球科技公司提供了巨大的機會，因此，繼續看好7巨頭潛力，但也看到了該行業其他潛力股。

弗蘭森指出，我們期望7巨頭將繼續名副其實，但與此同時，我們不相信它們是平等的，它們的價格也不相同，預計這些公司在2025年各自的表現可能會有很大差異，這意味著投資者需要在7巨頭中有所選擇。

除了7巨頭外，他也看好涵蓋人工智慧基礎設施、晶元和數據中心等領域，被忽略的潛力。

Marketgauge首席市場策略師米歇爾·施奈德（Michele Schneider）則表示，她看到了「電動汽車、機器人、醫療保健（包括減肥藥）以及人工智慧和量子計算等高增長領域的重大機會，這些行業今年有望為被低估資產的戰略，重新配置提供可觀的回報。

在這些行業中，他特別看好Kratos、IBM 與Salesforce三檔科技股。

總部位於美國的國防和航天製造公司Kratos是施奈德的首選，施奈德表示，Kratos以開發和生產專為軍事和國防應用而設計的高性能無人機而聞名，Kratos股價在過去12個月中上漲了約55%，根據FactSet的數據，在13位分析師中，有8位給予買入或增持評級，而其餘5位則給予持有評級，平均目標價為30.17美元，不過，週一股價大漲5.18%，來到30.89美元，已先行突破目標價。

量子計算領導者國際商業機器（IBM）也是施奈德今年關注的另1家公司，看好IBM在開發量子計算應用所需的硬體（量子處理器）和軟體（如Qiskit等工具）方面，取得的重大進步，且IBM正在努力將量子計算引入主流使用。

IBM股價在過去12個月上漲了約32.5%，根據FactSet的數據，分析師對該股的看法存在分歧，只有43%的人給予買入或增持評級，平均目標價為229.69美元，以週一收盤價217.4美元來看，潛在上漲空間5.65%。

至於過去12個月漲17%的Salesforce也在名單上，施奈德表示，Salesforce「深入參與AI」，已將該技術「集成到其整個平台中，以增強客戶關係管理、提高生產力、自動執行任務並提供預測性見解」。

Salesforce Einstein是一種用於客戶關係管理的生成式AI工具，以及數據可視化平台Tableau和軟體整合工具MuleSoft等功能，這些都是為希望在銷售、行銷和服務運營中利用人工智慧的企業提供的強大工具。

施奈德看好Salesforc股價有望漲至500美元，而在55位分析師中，42位給予買入或增持評級，11位給予持有評級，其餘2位給予賣出或減持看漲期權。分析師的平均目標價為401.36美元，週一收盤價319.07美元來看，潛在上漲空間25.79%。

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