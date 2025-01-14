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外媒 : 輝達Blackwell機架故障 引發微軟等多家客戶砍單

2025/01/14 11:07

市場傳出，輝達最新AI晶片機架有故障問題恐延誤交貨，包括微軟等多家大客戶出現砍單訊息。（彭博）市場傳出，輝達最新AI晶片機架有故障問題恐延誤交貨，包括微軟等多家大客戶出現砍單訊息。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國科技網站《The Information》報導，首批裝有輝達（NVIDIA）最新晶片的Blackwell機架出現故障問題，交貨恐延誤之下，包括微軟等多家大客戶出現砍單訊息。

據報導，這類缺陷對於新晶片來說並不罕見，但輝達延誤新機交貨，對於微軟、亞馬遜旗下AWS、Google、Meta等大客戶們來說並不是好事，因為其資料中心計畫恐受影響，因而出現砍單訊息。

知情人士指出，微軟原本計劃安裝大量GB200的鳳凰城資料中心，現已裝滿了H200晶片。另外，亞馬遜旗下AWS、Google、Meta的資料中心也受到影響。

業內人士透露，為了解決GB200散熱問題，輝達已經在下一代GB300新機架上採用數量更多、尺寸更小的快接頭，部分客戶已轉單到下一代晶片，但預計下半年才有貨。

《路透》報導，這些大企業每家下訂100億美元（約新台幣3308億元）或更多的Blackwell機架訂單，現在部分客戶正在等待購買更高版本的Blackwell機架，或計劃購買輝達較舊的人工智慧晶片。微軟的主要合作夥伴OpenAI則要求微軟，為其提供輝達較早一代的晶片「Hopper」。

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