莫德納2025營收目標大砍330億 股價盤前急殺近2成

莫德納下調2025年營收目標。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕莫德納（Moderna）將 2025 年營收下調約 10 億美元（約台幣330億），同時將持續削減成本，引爆股價急殺，盤前一度重挫將近2成。

CNBC報導，莫德納周一（13日）預計 2025 年收入介於15 億至 25 億美元（約台幣495億至825億）之間，其中大部分將在下半年實現，主要營收來自莫德納的新冠疫苗和新推出的呼吸道融合病毒（RSV）疫苗。

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這份財測指引與之前發布的25億至35億美元（約台幣825億至1155億），縮水10美元。莫德納財務長 Jamey Mock坦言營運遭遇逆風。他指出，新冠疫苗市場競爭加劇，莫德納新冠疫苗在美市占率，從 2023 年的 48% 降至 2024 年底的 40%，目前正在為今年市占率持續下滑做準備。

另外，疫苗接種率下降也影響收入，若與2023 年同期相比，2024 年秋季美國疫苗接種率整體下滑約7%。

莫德納下修財測後，隨即引爆股價重挫，盤前一度大跌將近2成。台北時間13日晚間9點47分，莫德納股價盤前暫報34.94美元，跌幅17.3%。

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