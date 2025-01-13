晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

莫德納2025營收目標大砍330億 股價盤前急殺近2成

2025/01/13 21:53

莫德納下調2025年營收目標。（路透）莫德納下調2025年營收目標。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕莫德納（Moderna）將 2025 年營收下調約 10 億美元（約台幣330億），同時將持續削減成本，引爆股價急殺，盤前一度重挫將近2成。

CNBC報導，莫德納周一（13日）預計 2025 年收入介於15 億至 25 億美元（約台幣495億至825億）之間，其中大部分將在下半年實現，主要營收來自莫德納的新冠疫苗和新推出的呼吸道融合病毒（RSV）疫苗。

這份財測指引與之前發布的25億至35億美元（約台幣825億至1155億），縮水10美元。莫德納財務長 Jamey Mock坦言營運遭遇逆風。他指出，新冠疫苗市場競爭加劇，莫德納新冠疫苗在美市占率，從 2023 年的 48% 降至 2024 年底的 40%，目前正在為今年市占率持續下滑做準備。

另外，疫苗接種率下降也影響收入，若與2023 年同期相比，2024 年秋季美國疫苗接種率整體下滑約7%。

莫德納下修財測後，隨即引爆股價重挫，盤前一度大跌將近2成。台北時間13日晚間9點47分，莫德納股價盤前暫報34.94美元，跌幅17.3%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財