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中國電商SHEIN血汗！BBC揭每週工作75小時、時薪最低54元

2025/01/13 20:13

BBC披露，SHEIN位於廣州的工廠，工人每週工作約75小時，違反中國勞動法。（資料照，法新社）BBC披露，SHEIN位於廣州的工廠，工人每週工作約75小時，違反中國勞動法。（資料照，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國服裝電商平台SHEIN快速崛起卻爭議不斷，先前才因疑似使用新疆棉引爭議。這回外媒再披露，SHEIN位於廣州供應商的工人，每週工作約75小時，違反中國勞動法，更有大部分工人表示，每個月僅休假1天，1小時薪水最低僅台幣54元。

《BBC》報導，記者走訪了被稱為「SHEIN村」內的10間工廠並訪問20多名工人。大部分工人表示，每個月僅休假1天，而每天上班時間通常是上午8時至晚上10時或以後。一名49歲女工透露，他們每天工作10至12小時，週日工作時間大約減少3小時。

另一名受訪的女工指，工資以件數計算，一件T恤約人民幣1至2元（約新台幣4.5至9元），她每小時可製作約12件，也就是說時薪約新台幣54元至108元。有瑞士非政府組織報告顯示，SHEIN工人不含加班費的基本工資只有2400元人民幣（約新台幣1.07萬元）；不少人過度加班，從而賺取4000至1萬元人民幣（約新台幣1.79萬至4.47萬元）的薪資。

中國勞動法規定，每天工作時間不超過8小時、平均每週工作不超過44小時。

報導指，SHEIN拒絕接受訪問，僅發表聲明表示，致力確保供應鏈中所有工人得到公平及有尊嚴的待遇，偶投資數千萬美元來加強公司管治及合規，並努力設定最高的工資標準，要求所有供應鏈夥伴遵守行為準則。

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