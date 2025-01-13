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「1200萬大吉利」上市 5款刮刮樂總獎金逾98億

2025/01/13 17:39

台彩今推出5款新春應景刮刮樂，其中「1200萬大吉利」每張售價1000元，總中獎率70%。（記者鄭琪芳攝）台彩今推出5款新春應景刮刮樂，其中「1200萬大吉利」每張售價1000元，總中獎率70%。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕迎金蛇年，台彩今再推出5款新春應景刮刮樂新品，其中「1200萬大吉利」每張售價1000元，頭獎1200萬元共6個，總中獎率70%；「財神發紅包」售價500元，頭獎500萬元共8個；「金蛇報喜」及「黃金滿屋」售價200元，前者總中獎率約50.35%，最高獎金10萬元多達600個；「聚寶盆」售價100元，頭獎50萬元共8個。台彩表示，5款新品總獎項超過1683萬個，總獎金逾98億元。

台彩表示，「1200萬大吉利」每張售價1000元，頭獎獎金為同面額刮刮樂最高，只在春節前限定推出，是不少民眾新春過年必選的刮刮樂，頭獎1200萬元共6個，100萬元共有175個，總中獎率高達70%；「財神發紅包」每張售價500元，票面上喜氣洋洋的財神爺發送紅包跟金銀財寶，應景討喜又充滿財富感，頭獎500萬元共有8個，總獎金超過21億元，總中獎率40.72%。

另外，每張售價200元的「金蛇報喜」及「黃金滿屋」獎項規劃與玩法各具特色，「金蛇報喜」總中獎率50.35%，最高獎金10萬元多達600個；「黃金滿屋」為廣受民眾喜愛的益智延長型玩法遊戲，頭獎200萬元共9個，總中獎率33.31%；「聚寶盆」每張售價100元，票面上財神手捧元寶笑臉來送財，頭獎50萬元共8個，500元以上獎項超過27萬個，總中獎率33.05%。

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