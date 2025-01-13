美媒列出本周股市聚焦要事 大小摩、台積電接力賽

本週美國銀行業一系列獲利報告，以及台積電法說會公布業績將成股市焦點。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕本週隨著一系列美國銀行業獲利報告，以及台積電法說會公布業績，美國財經新聞QUARTZ報導值得關注的股票，以及美國政府將公布的重要數據，這些都將影響美股本周的走勢。

摩根大通（小摩） 、 貝萊德、花旗集團和其他人將在周三開盤前公佈收益；摩根士丹利（大摩）和M&T銀行等金融巨頭、台積電及聯合健康集團週四將發布營收報告，提供有關健康保險和晶片行業的重要指標。

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此外，美國政府本週將發布關鍵通膨數據，作為美國經濟狀況提供重要參考。週二將公佈生產者物價指數（PPI）和核心PPI數據。PPI 衡量批發面的通貨膨脹，並提供更廣泛經濟中潛在價格壓力的早期指標。

聯準會將發布褐皮書，詳細彙編12個聯邦儲備區的經濟狀況。該報告經常提供有關聯準會對通膨、就業趨勢和更廣泛的經濟成長立場的線索。

週三，消費者物價指數（CPI）和核心CPI數據將公佈，揭示通膨趨勢和生活成本。這些報告受到經濟學家和投資者的密切關注，因為它們有助於衡量貨幣政策的有效性。

週四，首次申請失業救濟人數數據將公佈，讓投資者了解勞動市場的健康狀況。

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