外資賣超555億元電子淪海嘯第一排！台積電僅排第3 它倒貨逾7萬張最慘

外資賣超555億元3電子淪海嘯第一排！台積電僅排第3，鴻海遭倒貨逾7萬張最慘（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕三大法人週一（13日）賣超逾698億元，光外資就賣超逾555億元，而電子與金融則成為主要提款機，其中又以電子殺傷力最大，賣超前3大由電子全包，其中又以鴻海最慘，遭倒貨7.2萬張，在外資暴砍下，股價重挫5.51%，收171.5元，股價面臨170元保衛戰，成交量放大到14.79萬張。

至於權王台積電亦在外資大賣1.57萬張下，居賣超第3大，受外資殺出衝擊，股價終場下跌25元，收1075元，成交量5.66萬張。

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外資週一賣超前10大個股，依序為鴻海（2317）7萬2078張、廣達（2382）2萬497張、台積電（2330）1萬5739張、台新金（2887）1萬145張、永豐金（2890）9909張、凱基金（2883）9845張、長榮（2603）8834張、彰銀（2801）8264張、玉山金（2884）7168張、合庫金（5880）7025張。

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