金寶菲國、巴西新單陸續發酵 全年營收獲利續強

金寶（2312）今天在南港展覽館舉辦集團旺年會，總經理陳偉昌看好今年展望。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕金寶（2312）今天在南港展覽館舉辦集團旺年會，總經理陳威昌說，公司持續強化東南亞、美洲佈局，除了泰國廠區繼續精進自動化製造，菲律賓新塑膠射出產能，以及巴西主板產線今年首季開始也將陸續啟用，2024年的經營綜效將延續至2025年，目標營收、獲利都將優於去年表現。

陳威昌回憶，2024年有非常多的挑戰，但也帶來許多機會，現在世界主要經濟體、各個國家出現不同的貨幣政策，加上地緣政治衝突、地區性戰事未平，為產業帶來不確定性因素，所幸金寶全球佈局得宜，在客戶要求強化區域製造能力時，集團得以斬獲新單，讓今年多箭齊發。

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陳威昌說，金寶的墨西哥廠區除了繼續供應伺服器、半導體生產設備所需的印刷電路主機板，今年3月也排定啟動巴西聖保羅新的主辦廠，菲律賓塑膠射出產能也將投用。同時，金寶攜手車用客戶鎖定與汽車安全性關係密切的車外電子後視鏡產品與自動辨識車門，第2階段將邁入自動駕駛系統。

除了新品加入，金寶更專注於精進AI技術，透過新工具強化內部管理，累積的資料能有助於建立AI運算所需的素材，陳威昌說，2024年前3季的每股盈餘0.95元，遠超過去8年的成績，這樣的營運創效會在2025年延續下去，「我們會持續努力，相信最後讓股東也能快樂」。

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