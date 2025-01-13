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三大法人賣超698億元！00915、00936這檔新兵狂掃逾萬張最強手

2025/01/13 16:07

三大法人賣超698億元！00915、00936新兵群益證狂掃逾萬張最強手（資料照）三大法人賣超698億元！00915、00936新兵群益證狂掃逾萬張最強手（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕三大法人週一（13日）賣超逾698億元，台股下挫523點，摜破22500點，不過，同列為00915與00936的這檔新兵群益證，在投信狂掃逾萬張下，股價逆勢走揚，終場上漲0.36%，收27.9元，成交量2.05萬張。

投信前10大買超中，只有群益證、長榮航與裕民3檔，是00915與00936此次換股的新兵，3檔新兵中，只有長長榮航股價收黑，終場下跌1.39%，成交量3.19萬張，至於漲幅最大是裕民，漲0.51%，收59.1元，成交量1.02萬張。

至於前10大買超個股，依序為群益證（6005）1萬735張、長榮航（2618）5609張、裕民（2606）4567張、中信金（2891）3798張、元大金（2885）3716張、永豐金（2890）3672張、慧洋-KY（2637）2810張、第一金（2892）2586張、聯電（2303）2521張、台灣虎航（6757）2375張。

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