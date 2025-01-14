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台股今日重點

2025/01/14 07:23

台股加權指數週一（13日）跌523.53點，收2萬2488.33點。（美聯社資料照）台股加權指數週一（13日）跌523.53點，收2萬2488.33點。（美聯社資料照）

1.台股週一（13日）指數開盤漲58.46點，以2萬3070.32點開出，不過，在電金傳賣單不斷殺出，加上台積電（2330）由紅翻黑，盤中一度跌30元，指數一度大跌553點，測2萬2458點，終場收跌523.53點，收2萬2488.33點。

2.台積電（2330）法說會將於週四（16日）登場，路透13日報導指出，由於需求激增，台積電將於法說報告去年第4季利潤躍升58％，該預估是與2023年第4季淨利2387億元相比。

3.台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）週一（13日）舉辦「2025 工具機產業展望」記者會，工具機公會理事長陳伯佳表示，「去年真的是谷底」，工具機產值、出口與十年前高峰相比只剩3分之1，而今仍有地緣政治等挑戰，不過預期川普上任後烏俄戰爭有望結束、加上美國製造等新機會，預估今年出口、產值仍可成長5到10％。

4.三大法人週一（13日）賣超逾698億元，光外資就賣超逾555億元，在法人大賣下，台股下挫523點，摜破22500點，雖然外資大賣，但卻反手大買泰金寶-DR逾萬張，雖外資力挺，但不僅投資人大賣調節，終場股價下跌2.55%，收8.78元，成交量7.56萬張。

5.櫃買中心公告，上櫃光通訊股上詮（3363）從明（14）日起列入處置股票；而緯穎（6669）等13檔上市、高端疫苗（6547）等9檔上櫃，共計22檔上市櫃股票列入注意股。

6.電爐大廠豐興（2015）有鑑於小鋼胚價格走弱，儘管國際廢鋼價格具備支撐力道，但為貼近下游期待、符合市場行情，本週廢鋼收購價開出平盤，鋼筋基價每公噸下跌300元，型鋼牌價每公噸調降500元。

7.拜登政府宣布緊縮AI等先進晶片的出口限制，並分3級列管。台灣等18國盟友及夥伴可無限制取得美國AI晶片，美國則禁止對中國（含香港、澳門）、俄羅斯、伊朗、北韓、敘利亞等22國出口先進AI晶片。

8.財政部公布去年12月全國稅收1596億元、年減5.3%；去年全年稅收3兆7308億元、創歷年新高，年增7.9%，較預算數高出4972億元、寫歷年次高，連續4年超出預算。財政部統計處副處長劉訓蓉表示，因部分稅款延遲入帳，若加計整理期稅收，預估去年稅收超出預算5150億至5270億元，其中中央政府超出預算3680億至3760億元。

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