洛杉磯大火讓「私人消防」需求大旺 紐時揭單日驚人費用

洛杉磯年年發生野火，當地人對私人消防員的需求也持續攀升。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國洛杉磯野火造成當地嚴重災損，儘管當地水源充足，但因水壓不足、無法送到災區，導致這場野火無水可用。「紐約時報」指出，在這場大中，有些屋主並不依賴公共機構，而是求助於私人消防員來拯救他們的財產。

據報導，這場大火已摧毀洛杉磯約1萬2000多座建築物，帕利塞茲有一棟豪宅雖受到火災損傷，因與市政府簽訂合約，獲得私人消防員保護。在上週二晚上，帕利塞茲一家房地產投資公司的聯合創始人基思·沃瑟曼（Keith Wasserman）在X平台發布一則貼文稱，「有人可以聯繫私人消防員來保護我們的家嗎？這裡需要快速行動，所有鄰居的房子都著火了，我們願意支付任何金額」。

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「紐約時報」指出，部分當地人聘請私人消防員，多數都是透過政府合約或與保險公司簽訂合約，而部分富有的屋主是直接打電話給他們，每天聘用金額高達數千美元。

私人消防公司Grayback Forestry的副總裁惠洛克（Bryan Wheelock）表示，兩名私人消防員搭配一輛水車，每日費用約為3000美元（約近新台幣10萬元）、由20名消防員組成的4輛消防車則約1萬美元（約新台幣33.11萬元）。

惠洛克稱，僱用這些私人消防員並不像在社群上說的容易，因為多數人不會直接與屋主合作。

國家野火撲滅協會執行董事麥利（Deborah Miley）表示，現今美國從事消防工作的人員中，約有45%是私人員工。其中大多數人都從事撲滅野火工作，與政府機關合作，在適當時候補充當地的消防隊的力量。

至於其他人則受僱於包括AIG、Chubb和USAA等保險公司，為其提供的野火保障在內的房屋保險進行服務。

報導指出，通常私人消防隊需要在野火波及受僱人的財產之前完成準備工作，主要是在大火到達的前幾天、幾小時內，清除植被、噴灑阻燃劑，並用防火膠帶密封通風口，這種做法被稱為「強化防火」。

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