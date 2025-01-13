買年貨免驚減斤兩 標準局採驗全國磅秤合格率99.9％

經濟部標準檢驗局已在春節前完成市場磅秤專案檢查，全國磅秤合格率達99.9％。（示意圖，記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕農曆春節採買年貨不怕不肖店家偷增重！為確保民眾交易時所使用的磅秤計量準確，經濟部標準檢驗局已在春節前完成市場磅秤專案檢查，全國磅秤合格率達99.9％，不合格的磅秤已停用並列管追蹤，民眾可以安心採買迎好年。

標準檢驗局針對全國傳統市場、量販超市、水果大賣場及風景區等142個處所使用的磅秤進行專案抽檢，總計檢查6783台磅秤，合格6781台，不合格2台。

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標準局表示，對於檢查不合格的磅秤均已加貼「停止使用」單，並持續追蹤列管至磅秤報廢或修理重新檢定合格；攤商如繼續使用不合格磅秤而被查獲，將依度量衡法處新台幣1萬5000元以上、7萬5000元以下罰鍰。

標準局表示，市場用磅秤是屬應經檢定法定度量衡器範圍，業者應使用經檢定合格並黏貼「同」字檢定合格單的磅秤進行交易；

另為確保市場磅秤計量準確及交易公平，標準局表示，除每年皆會於重要節慶（春節、端午、中秋）前實施磅秤專案檢查之外，平時仍持續至全國各地市場實施磅秤檢查。

標準局也再次呼籲，民眾在市場購物時，若發現業者交易使用的磅秤沒有黏貼「同」字檢定合格單或疑似斤兩不足情形，可向該局或所屬各分局申訴檢舉：電話02-23434567（代表號），標準局將立即派員處理，以維護買賣雙方權益。

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