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基隆6.1萬戶 享自住房屋稅1％

2025/01/13 14:35

基隆市有6萬1千多戶享自住房屋稅1％。（資料照，記者盧賢秀攝）基隆市有6萬1千多戶享自住房屋稅1％。（資料照，記者盧賢秀攝）

〔記者陳奕劭／基隆報導〕房屋稅新制2.0已於去年7月1日上路，全國單一自住且房屋現值在一定金額以下者，稅率由1.2％降為1％，基隆市今年期房屋稅全國單一自住房屋現值一定金額為120萬200元，已於1月3日公告，全市有6萬1千多戶可適用全國單一自住稅率1％。

基隆市稅務局表示，為減輕全國僅持有單一房屋且供自住使用民眾的房屋稅負擔，符合以下條件可享今年房屋稅單一自住優惠稅率1％：本人、配偶與未成年子女合計在全國僅持有1戶房屋且無出租或供營業使用；供本人、配偶或直系親屬實際居住，並於該屋登記戶籍；房屋現值在120萬200元以下者。

稅務局說明，基隆市今年期（2024年7月1日至2025年6月30日）全國單一自住房屋現值一定金額為120萬200元，共有6萬1千多戶適用全國單一自住優惠稅率1％，預估市庫稅收將減少3100多萬元，另有約300戶因房屋現值超過120萬200元，無法適用1％稅率，仍課徵自住用稅率1.2％。

稅務局提醒，自住房屋須有本人、配偶或直系親屬登記戶籍，才可繼續享有自住用優惠稅率，尚未辦理者最遲於3月24日前完成（原定3月22日，適逢假日展延），未辦戶籍登記的自住房屋，將自2025年期改按非自住住家用稅率課徵房屋稅，按所有人全國持有戶數採差別稅率課徵，最高可到4.8％，與自住用稅率最大將相差4倍，提醒民眾提早做好節稅規劃。

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