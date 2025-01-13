中芯想追上台積電沒指望！澳媒認證中國晶片落後台灣10年

外國難以複製台灣半導體供應鏈。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒指出，北京正推動半導體自給自足，促使投資者紛紛買入中國科技龍頭企業，中芯股價自去年9月中旬以來已飆升99%，還傳出在7奈米製程取得進展。不過，這並非代表中芯能贏過台積電，台積電在7奈米以上的市占達85-90%，加上海內外擴廠持續推進，過去3年更狂掃200多台ASML的曝光機，可輕鬆生產出比其他公司多 30 倍的高品質晶片，目前中國晶片技術仍落後台灣10年。

《澳洲金融評論報》近日以「中國晶片能否在全球科技競賽中擊敗台灣？」為題，解析台灣及中國半導體產業現況。報導指出，半導體已成為世界上最有價值的技術，正如石油影響 20 世紀的重大事件一樣，隨著世界競相訓練AI模型，半導體也發揮著同樣的作用。

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為了國安及強化供應鏈韌性，目前各國政府都在嘗試建立本土半導體供應鏈，近日傳出日本晶片製造商Rapidus向ASML買了EUV曝光機，並傳出與美國博通公司，簽署一項2奈米晶片供貨協議。然而，擁有先進的設備只是第一步，實現量產的陡峭學習曲線意味著日本的 Rapidus 面臨著一場與老牌廠商競爭的艱苦戰鬥。

至於中國也因應美國的出口管制，半導體產業日益轉向國內，當地企業正加緊填補因獲得西方技術受到限製而留下的空白。近日中國政府支持的國內晶片產業投資基金啟動，規模為3440 億元人民幣。

隨著北京推動半導體自給自足，促使投資者紛紛買入當地科技龍頭企業，中國最大晶片製造商中芯國際的股價自去9月中旬以來已飆升99%。

不過，台灣主導著全球晶片市場，並且花了幾十年的時間建立半導體生態系統，從專業工程人才到距離其製造工廠一小時車程內的數千家供應商，台灣所創造的效率是其他地方難以複製。其中，台積電在過去三年還購買 200 多台 ASML 機器，可以輕鬆生產出比其他公司多 30 倍的優質晶片。

美國的晶片禁令不斷收緊，中國半導體產業面臨嚴峻挑戰。示意圖。（路透）

因此，大多數投資者對直接投資中國持謹慎態度，質疑該國在世界最有價值技術前沿的競爭力。全球股票基金 Northcape Capital 的投資組合經理 Theo Maas 表示，中國尚未取得任何深刻的技術突破，股市走勢很大程度上是投機性的，中國半導體技術仍然落後台灣10年。

報導稱，中芯國際在汽車行業和其他工業應用中使用的成熟製程節點取得進展，但在7奈米以下的尖端晶片仍落後於行業領先者多年。台積電在先進晶片生產領域保持領先地位，7奈米以下節點的市占率估計為 85% 至 90%。

展望未來，半導體產業面臨雙重挑戰，一是維持技術進步所需的巨額投資，同時應對日益分裂的地緣政治格局。中芯國際股價上漲可能反映了投資者對中國半導體雄心的樂觀態度，但隨著技術、經濟和政治力量的碰撞，前景仍然充滿不確定。

目前台灣在先進晶片生產領域的主導地位已經穩固，台積電的股價在過去 12 個月飆升 88%。隨著安全擔憂和產業政策支持，半導體供應鏈重組的推動將使產業在 2025 年及以後保持變化。

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