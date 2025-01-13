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路透：台積電第4季獲利估躍升58％ 面臨美2政策逆風

2025/01/13 14:24

台積電法說會將於周四（16日）登場。（彭博）台積電法說會將於周四（16日）登場。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電法說會將於周四（16日）登場，路透今（13日）報導指出，由於需求激增，台積電將於法說報告去年第4季利潤躍升58%，該預估是與2023年第4季淨利2387億元相比。

報導中也提醒，台積電的客戶包括蘋果和輝達，已從人工智慧的大趨勢中受益，但也面臨美國政府對中國的技術限制，以及當選總統川普即將上任的政策逆風（headwinds），因為川普政府威脅要徵收廣泛的進口關稅。

根據LSEG SmartEstimate的22位分析師的數據，台積電截至去年12月31日的季度淨利將達到3779.5億新台幣。SmartEstimates也給予更大的權重預測。

綜合媒體報導，台積電上周自結去年12月營收新台幣2781.63億元，月增0.8%，為史上次高水準；去年第4季營收達8684.61億元，季增14.32%，創下單季新高，表現優於預期；2024年營收創新高達2兆8943億元，年增33.9%。

Arete Research聯合創辦人兼資深分析師Brett Simpson 表示，2025年的台積電營收成長，主要將由AI客戶推動。台積電正斥資數十億美元在海外新建工廠，其中包括在美國亞利桑那州投資650億美元建設三座工廠，不過公司表示，大部分製造業務仍將留在台灣。

富邦金控證券投資部門主管Edward Chen表示，亞利桑那州晶圓廠的進展及其收益率，或可用晶片的百分比，對台積電至關重要。「此外，即將上任的川普政府徵收關稅對需求的影響仍有待觀察」，他補充道。

台積電在財報電話會議上將更新本季和全年的展望，包括競相擴大產量時所規劃的資本支出。市場也關注美國廠量產4奈米、CoWoS先進封裝產能擴充等議題。

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