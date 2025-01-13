新北危老案造成鄰損 國土署：施工管理不足是主因

有關新北三重區六張街鄰損案，國土署表示，施工管理不足是主因（記者董冠怡攝，資料照）

〔記者徐義平／台北報導〕基地大小並非主因，地層軟弱、施工管理不足才是新北市危老案造成鄰損主因。

內政部國土管理署指出，為加速提升住宅耐震與保障民眾生命財產安全，「都市危險及老舊建築物加速重建條例」（危老條例）並未限制重建基地規模，不過，申請危老重建時，基地條件都要符合「建築法」以及「都市計畫法」等相關規定，所以新北市危老案造成鄰損，與危老重建面積大小無關，反而是工程品質管理出問題。

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進一步探究主因是地層軟弱、施工管理不足，而這部分涉及各縣市政府主管機關的建築工程施工管理權責，希望地方政府依法辦理強化建築結構設計及施工安全品質。

此外，國土署指出，為提升營造技術水準及確保營繕工程施工品質，「營造業法」內訂有工地安全相關規範及督導機制，若工地主任遇緊急事故需通知專任工程人員；專任工程人及負責人在承攬工程期間遇緊急異常狀況通報處理或施工中發現有危及公共安全應即行採行因應措施，地方政府也應積極進行查核監督，以確保整體施工安全。

加強營造技術人員訓練

最後，國土署指出，有關加強營造業現場技術人員相關考照及訓練，會持續透過工地主任職能訓練及4年回訓課程，精進現場技術人員的專業職能，至於，危老重建部分，則會根據實際推動情形進行滾動檢討。

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