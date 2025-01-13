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小摩CEO：關稅有助於解決競爭、國安問題

2025/01/13 13:19

摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）。（彭博資料照）摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，如果關稅使用的恰當，可以幫助解決不公平競爭和國家安全等問題。

戴蒙接受《哥倫比亞廣播公司新聞網》（CBS News）訪問時表示，與任何工具一樣，如果關稅使用不當也會造成損害。戴蒙補充，自己仍未與川普針對關稅問題進行對話。

戴蒙指出，川普是一名「談判者」，他提出了一些艱難的事情，有時確實有效。應該要擔心包括國家安全、彈性、供應鏈多元等議題。但市場並沒有這麼久，而也應該要更加擔心關稅會傷害到誰。

即將在1月20日就職的川普，誓言將中國的美國對手，以及加拿大和墨西哥等盟國的進口產品徵收新關稅，引發人們對於供應鏈中斷將減緩經濟成長並推高擔憂。川普則認為，關稅可以削弱外國公司和政府不公平作法。在小摩掌舵的近20年裡，戴蒙對直接影響金融業以外的政府政策也要。

在週日（12日）撥出的訪問中，戴蒙重複了自己在股東年度大會和其他地方釋出地的信的警告，並稱這是他在二戰以來最不穩定的政治局勢，戴蒙表示，除了政治之外，政策是正確的。

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