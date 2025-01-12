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自律協議瀕臨破裂 中國太陽能業今年恐再掀倒閉潮

2025/01/12 21:34

失控的價格戰與生產過剩，使今年許多中國太陽能板業者恐不支倒閉。（法新社）失控的價格戰與生產過剩，使今年許多中國太陽能板業者恐不支倒閉。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國33家太陽能板大廠上月初仿效石油輸出國組織（OPEC）成員國，簽署生產配額以及承諾遵守價格底限的自律協議，以終結慘烈的價格戰與生產過剩，然而這項被視為是業者最後自救的努力，卻瀕臨破裂，有業者預測，許多企業恐撐不過今年上半年就不支倒閉。

該協議是在中國光伏行業協會（CPIA）年度會議上簽署。兩週後，中國國家能源投資集團新疆子公司在太陽能板設備採購招標案中，因設定的最高投標價格遠低於CPIA建議的每瓦0.68元人民幣的價格底限，且選擇報價最低廠商得標，而遭CPIA罕見抨擊。根據CPIA，低於該價格將使業者不敷成本。

這起事件進一步打擊中國太陽能業的士氣，業界人士與分析師認為，這項類似OPEC的自律協議是拯救中國100多萬家太陽能相關公司的最後手段，這些企業因1年多來的價格戰與生產過剩而傷痕累累。

該產業的問題始於2021年，中國國家主席習近平公佈2060淨零排放目標，導致相關企業大舉擴張產能。據統計，中國企業目前佔全球太陽能板產能逾80％，每年可生產1200GW的太陽能板，約為2024年全球需求的兩倍，並高於2030年預估的全球裝置容量。

由於產能過剩，許多業者被迫降價，價格往往跌破成本，CPIA統計，2024年，太陽能板供應鏈中每個環節的價格已從2023年高點，重挫60％至80％，衝擊該產業近500萬名從業人員。

麥格里資本分析師Albert Miao指出，雖然許多主要大廠已簽署自律承諾，但較小企業卻沒有參與，對維持業界凝聚力構成挑戰，事實證明，該協議簽署不到1週，許多小型生產商便忽視CPIA建議的價格底限，設定他們低得許多的投標價格。

瑞銀分析師廖啟華則認為，設定價格底限可能推遲急需的產業整合，推延生產過剩的問題，「這將使有閒置產能的製造商須耗費更久的時間才能存活，最終使它們成為殭屍企業」。

安徽華晟新能源執行長徐曉華預測，許多小公司可能撐不過2025年上半年便倒閉。聯合太陽能公司總裁張龍根認為，該產業今年不可能觸底，基於當前的產能水準，至少要3年後才能恢復穩定。

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