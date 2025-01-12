沒錢了！中國地方政府以未完工建案抵債

中國房市低迷不振，地方政府財務困窘。（歐新社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受到房地產低迷、售地收入銳減衝擊，中國地方政府債台高築，現在只能拿未完工的建案抵債。中國新疆國有企業積欠2500萬美元（約台幣8.2億）的天然氣費，最終以260間未完工的公寓償還欠款。

《華爾街日報》12日報導，長達一年的房地產低迷，導致中國地方政府財政緊張，並造成數百萬間空屋。由於現金短缺，這些空屋目前正被地方政府用來抵償逾期帳單。

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去年8月中國新疆一家天然氣供應商-新疆東宇燃氣（East Universe Gas）達成一項解決方案，以結清昌吉市幾家國有企業所積欠的2500萬美元天然氣費。這家天然氣供應商沒有拿到現金，而是接管260 多間未完工公寓。

報導指出，2022年新疆東宇燃氣同意向一批國有融資平台供應天然氣，其客戶卻從未全額支付帳單，最終只好與客戶達成協議，接管國營昌吉市建設投資開發公司擁有的公寓。未來若銷屋收入超過天然氣費，新疆東宇可以保留額外的錢；若不足以抵償債務，就只能吞下損失。

新疆東宇的案例反映中國地方政府現金緊縮的嚴重程度。中國各地的城市都在耗盡現金，背負著數兆人民幣的債務。多年來，在中國房地產的巨大繁榮期間，地方政府透過出售土地獲得了數兆美元的收入。

然而，這些收入隨著房地產市場的崩盤而崩潰，多年來在公共基礎設施上的揮霍，一度促進經濟成長，也導致債台高築。地方政府現金短缺正威脅著中國的經濟成長，並導致公務員工資過低、勞資糾紛上升，以及公共教育和醫療保健支出減少。

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