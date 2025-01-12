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推動「全員志工」文化 昇恆昌董事長江松樺帶頭做公益

2025/01/12 15:20

昇恆昌免稅商店董事長江松樺（右一）、昇恆昌免稅商店總經理江建廷（左一）到桃園樂活育幼院與小朋友一起搓湯圓，提前圍爐。（記者卓怡君攝）昇恆昌免稅商店董事長江松樺（右一）、昇恆昌免稅商店總經理江建廷（左一）到桃園樂活育幼院與小朋友一起搓湯圓，提前圍爐。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕昇恆昌免稅商店致力回饋社會，昇恆昌免稅商店董事長江松樺近30年來積極推動「全員志工」文化，近日寒流來襲，江松樺一早不畏低溫帶頭做公益，前往桃園市三間社會關懷機構寒冬送暖。江松樺強調，幫助別人就是幫助自己，昇恆昌落實社會責任文化，秉持以「公共服務為導向，利益大眾為宗旨」的「利他」精神，藉由服務傳遞愛與關懷，這是昇恆昌每天都在做的事。

每年農曆年前，江松樺皆會以身作則，親自帶頭參與昇恆昌寒冬送暖的公益活動，實踐「取之於社會，用之於社會」，以自身行動強化公司全員志工的企業文化。根據統計，2024年昇恆昌舉辦近570場志工活動，昇恆昌同仁利用自己休假日所貢獻的志工時數達到5萬3623小時，志工場次與時數雙雙突破新高紀錄，創下傲人成績。

今日昇恆昌多個部門出動近百名志工，前往三間社會關懷機構，安排一系列溫馨關懷活動，昇恆昌自2011年起便長期關懷「桃園少年之家」，該機構照顧由社會局轉介、法院裁定的問題少年與少女，志工們帶領他們戶外爬山、體驗漆彈，並利用公司舉辦的活動邀請由桃園少年之家成立的「大改樂團」進行演出，今日志工們與院生們一起包水餃、搓湯圓，進行團康遊戲，江松樺也加入一同帶給青少年們溫暖。

「安康啟智教養院」照顧平均年齡將近50歲的中度身心障礙者，昇恆昌自2023年起啟動關懷，透過多元活動療癒院生身心，今日志工們提前到中心與院生共度佳節，江松樺也與院生一起製作新年發財樹吊飾，活絡中心氣氛；昇恆昌也長期關懷照顧2至18歲失依兒少的「樂活育幼院」，去年「樂活育幼院」搬新家，江松樺也撥空訪視，今日志工們到院區與孩童們互動，江松樺與小朋友一起動手做湯圓，提前圍爐，並送上紅包提前給予新年祝福。

江松樺強調，昇恆昌長期在國門第一線服務，不僅為了賺錢、做生意，更重要的是服務旅客、提升國門機場的服務品質，昇恆昌以專業服務的精神落實「利他」理念，讓大家都能因昇恆昌的服務熱忱感動，更以「利他」理念，透過各種公益活動傳遞關懷與正能量，讓各界感受來自昇恆昌的熱忱與善意。

江松樺指出，公益活動不僅讓昇恆昌的員工體會到助人的快樂，也讓大家深刻理解企業的成功不僅體現在經濟上，更應該在社會層面上做出積極貢獻，昇恆昌將秉持「利他」精神，持續支持並協助需要幫助的人，幫助別人，也等於是幫助自己，不斷啟動善的循環。

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