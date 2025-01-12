中國名校畢業生湧進菸廠工作 員工：比起學歷浪費 吃飽更重要

中國大學畢業生就業難，而且問題越發嚴重。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國大學畢業生就業難問題嚴重。中媒報導，越來越多北京大學、復旦大學等名校大學畢業生、碩博生湧入菸廠，應徵包括作業員，引發高學歷進菸廠是人才浪費的質疑聲。對此，有菸廠員工反駁，直言填飽肚子才重要。

綜合媒體報導，浙江、河南多地煙草公司近日發布應屆生錄取名單，名單上不乏北京大學、復旦大學、香港大學、雪梨大學、倫敦大學等名校畢業生，還有多名博士研究生，應徵生產線的工作。

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消息一出，引來高學歷人才進菸廠工作，是人才浪費的質疑聲。有網友表示，「拚死拚活辛苦十幾年讀上名校，結果出來幹的卻是普通工人的工作，十幾年的書白讀了」，還有網友譏諷，中國高校畢業生就業有多難，就連「掏糞工」都成了香餑餑等。

對此，有菸廠員工認為，目前中國的就業和經濟形勢下，高學歷人才選擇去一線生產線工作可以理解，並稱大多數人讀書都是為了找一份過得去的工作，比起學歷浪費，吃飽更重要。

中國教育界人士、21世紀教育研究院院長熊丙奇認為，「高學歷低就」不足為奇，就業市場是雙向選擇、擇優錄用。畢業生選擇去菸廠，是考量自身能力、現實就業情況及薪資等多方因素，外界不應質疑或批判。

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