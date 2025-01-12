英議員盛讚台灣半導體無人能及 台積電供應鏈是大功臣

英國國會議員盛讚台灣半導體生態鏈無人能及。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國國會議員圖根哈特（Tom Tugendhat）在英媒撰文，盛讚台灣半導體生態鏈有今日成就，並非中國式的從上而下指導，而是政府供法律與保護框架，產學密切合作，工程師自由流動、交流想法，如今得以生產全球90%以上最先進晶片，這是一個以卓越為核心的環境、以台積電等供應鏈所締造出的創新生態系統，此成就並非僅是技術領先，而是展現其他國家都難以企及的韌性。

英國財政大臣里夫斯（左）訪中，出席「英中經濟財金對話」，會見中國國務院副總理何立峰。（歐新社）

英國前內政副大臣、保守黨籍國會議員圖根哈特在《泰晤士報》發布長篇專文，質疑現任工黨政府財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）訪問中國，重啟「英中經濟財金對話」。

請繼續往下閱讀...

他說，習近平所主政的中國，在國內壓制少數民族，掩蓋冠狀病毒，還支持俄羅斯在烏克蘭的暴行，此時，里夫斯訪中被北京許多人視為其行為可以不受制裁的證據。

圖根哈特指出，習近平強化國家控制，並將中共的利益置於經濟之上，質疑里夫斯訪問中國尋求合作是開時代倒車，呼籲里夫斯應多關注台灣。

英國國會議員圖根哈特（Tom Tugendhat）將訪台。（歐新社）

同時，圖根哈特也透露他在1月11日抵台訪問，圖根哈特說，這是選擇與什麼樣的「發展模式」接觸往來；英國的眼光應望向科技被鼓勵發展，而非被懲罰的地方。這意味與台北深化合作，同時與北京維持適當的外交關係，但不與北京進行峰會層級的互動。

圖根哈特強調，台灣是一個民主、開放、創新的社會，指引一條不同的發展道路。以前英國的工業革命讓發明家、企業家和技術工人，改變了我們的世界，而不是政府指令，台灣的半導體廠就是當代的例子。

圖根哈特說，台灣現在生產世界 90% 以上的最先進半導體，其他半導體產能也掌握一半以上。這是一個以卓越為核心的環境，以全球領先的台積電等價值近 9000 億美元的公司為中心，這個產業鏈不僅僅是龐大的晶圓廠，而是整個創新生態系統。

台灣工業界與大學密切合作，工程師在公司之間自由流動，交流想法，小公司則嘗試新的設計和技術，突破界限，相信能夠獲得世界上最好的製造能力。台積電還向海外擴廠，與日本和荷蘭的設備製造商、英國和美國的設計公司及世界各地的研究機構密切合作，其結果不僅是技術領先，而且是任何國家規劃都無法展現的韌性。

圖根哈特提及，台灣已經展現作家塔勒布（Nassim Taleb）所說的「反脆弱性」，在壓力下變得更強大的能力。台灣藉由不斷創新、保持領先和建立合作關係的需求，創造一個將挑戰轉化為機會的生態系統。

習近平整肅阿里巴巴等民營企業及創辦人，馬雲就是其中之一。（法新社）

反觀北京正試圖透過巨額國家投資來建立自己的半導體產業，當北京推出「中國製造2025」計畫時，遵循了國家計畫的經典模式-巨額投資、嚴格目標和集中控制。結果是令人印象深刻的成就和根本弱點的奇特結合。

北京可以建造世界上最大的高鐵網絡，卻在設計最先進的晶片領域遇到了困難。中共主張對有影響力的科技公司及其領導人的控制，打擊阿里巴巴的股價和馬雲的個人財富，這讓創新者要麼低頭，要麼離開中國，難怪製造業已轉移到印度、菲律賓和墨西哥。

隨著人工智慧重塑我們的世界，創新能力比製造能力更重要。北京的人工智慧發展方式反映了其更廣泛的技術策略：資料收集、國家指導和集中控制。但人工智慧最大的突破需要信任，這才是促進開放合作和自由探究的因素。

這就是為什麼里夫斯應該走得更遠一些，他不僅誤解了黃金時代，也誤讀了亞洲科技發展的整個格局。他所追求的願景--國家指導的製造業和集中的經濟計劃，已經顯示出緊張的跡象。亞洲科技發展的真正引擎不在於北京的五年計劃，而是橫跨台灣、韓國、日本及其他地區的複雜創新網絡。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法