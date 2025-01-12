IMF警告：川普關稅威脅推高全球利率 加劇全球經濟逆風

國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕國際貨幣基金組織（IMF）發出警告，指美國總統當選人川普（Donald Trump）的關稅威脅已經推高全球較長期借貸成本，並將加劇2025年全球經濟面臨的壓力。

《金融時報》報導，IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）10日指出，2025年全球經濟政策面臨「相當多的不確定性」，特別是圍繞世界最大經濟體美國的貿易政策。

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喬治艾娃稱，即將上任的川普政府其貿易政策不確定性，已推高全球較長期借貸成本，認為這發生在短期利率已下降的情況下，是「非常不尋常的」。

喬治艾娃還指出，除了貿易政策外，全球對川普政府更廣泛的經濟政策方向抱有濃厚的興趣，包括稅收及放鬆監管等議程，並認為相關政策，對融入全球供應鏈的國家和亞洲國家的影響最大。

對於IMF本月17日即將發布最新《世界經濟展望》報告，喬治艾娃預期，美國經濟成長表現將比IMF預期的要好得多，相較之下，歐盟經濟表現「有些停滯」，印度經濟表現「有點疲軟」，而中國則將臨通縮壓力和內需低迷的挑戰。

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