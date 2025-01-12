川普上任在即避險需求增，金價有機會挑戰去年12月新高。（黃金價格資訊站）

〔記者張慧雯／台北報導〕川普上任在即、避險需求增，國際金價穩定上揚！最新國際金價每盎司來到2668.2美元，距離去年12月11日2712.79美元只差44美元，法人認為，有機會挑戰去年12月新高紀錄，不過，金價震盪加劇，投資人宜善設停損停利點。

法人指出，根據FOMC會議紀錄及聯準會官員談話，均傾向減緩降息速度，不過，川普表示上任後可以啟動國家經濟緊急狀態來制定新關稅計畫，貿易戰風雨欲來帶動避險需求，且中國人行連續2個月增添黃金儲備也激勵人心，使得金價回到去年12月中旬以來新高。

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法人分析，黃金價格由選後大跌轉為橫盤整理，未來影響重點在於川普政策，根據其言論以及上個任期的施政，大致可以看出包括減稅、調高關稅以及地緣衝突升溫等幾個脈絡，對黃金多屬有利；不過，未來貨幣政策則是較不確定的一環，政府新政可能影響通膨走勢，連帶影響利率變化及黃金強弱。

法人再度提醒，近期國際金價雜訊較多，且由於漲幅已高、短線震盪加大，投資人宜注意風險，須嚴守操作紀律，善設停利停損點。

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