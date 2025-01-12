混合上班模式落幕 小摩要求員工3月起每週在辦公室上班5天

美國最大銀行「摩根大通（JPMorgan Chase，小摩）」要求員工3月起每週在辦公室上班5天。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕先前為了防疫需求，全球不少企業啟動員工遠端工作，但隨著武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情陰霾逐漸散去，越來越多企業開始要求員工要回到辦公室工作。現最新報導，美國最大銀行「摩根大通（JPMorgan Chase，小摩）」也跟上腳步，要求所有員工全面恢復辦公室工作，從今年3月起每週返回辦公室工作5天。

綜合媒體報導，根據小摩營運委員會公布的數據，目前小摩超過一半的員工已每週返回辦公室工作5天，但仍有部分員工（主要為後勤作業人員）採取每週3天到辦公室的工作機制。

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小摩本月10日發出通告，要求所有員工全面恢復辦公室工作，從今年3月開始每週返回辦公室工作5天，此意味在疫情期間實施的在家及辦公室混合上班模式將正式落幕。

小摩上述決定，引發部分員工的不滿，通告發出1小時內，至少300名員工在公司內部網站留言投訴，表達對通勤和兒童保育成本的增加，以及對心理健康和壓力的擔憂。

對此，小摩表示，受影響的員工在返回辦公室全面上班前，將會提前收到通知，若需要更多時間準備的話，可要求主管批准，且在特定情況下，員工可以選擇有限的遠距工作選項。

小摩10日股價收在239.87美元，跌幅1.34%。

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