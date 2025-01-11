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蘋果CEO庫克加薪近2成！2024年薪逾24億

2025/01/11 22:37

蘋果執行長庫克2024年的年薪為7460萬美元。（美聯社）蘋果執行長庫克2024年的年薪為7460萬美元。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據蘋果官方釋出年度代理備案文件顯示，執行長庫克（Tim Cook）2024年的新資增加18%，年薪來到7460萬美元，折合台幣約24.5億元。

彭博報導，庫克2024年的薪資包括 300 萬美元的基本工資、5810 萬美元的股票獎勵，以及大約 1350 萬美元的額外薪資，年薪較2023年增加18%，主要是股票獎勵價值增加所致。

報導指出，儘管庫克的薪資比2023年大幅提升，若與 2022 年的年薪相比仍相差甚遠，當時因股票獎勵，使其年薪將近 1 億美元，達到9900億美元（約台幣32.5億），最後在員工和股東的反對下，庫克於 2023 年自行減薪，當年度年薪為6320億美元（約台幣20.7億）。

除了庫克外，其他蘋果高管的收入則超過2700萬美元（約台幣8.8億），包含法務主管Kate Adams、人力資源與零售主管Deirdre O'Brien，以及2025年1月1日離任的財務長Luca Maestri等人，這些人的年薪都較2023年增加。

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